Мужчина погиб в результате удара ВСУ по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. Трагедия произошла в селе Брахлов Климовского района. Мужчине было 65 лет.

«Из-за варварской атаки украинского беспилотника погиб местный житель, 65-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким», – написал Ковальчук в МАКС.

Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 9 вражеских БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор.