В Казани на полгода запретят использование моторных лодок на озере Нижний Кабан
Исполнительный комитет Казани планирует запретить использование и стоянку маломерных судов на акватории озера Нижний Кабан. Проект соответствующего постановления проходит антикоррупционную экспертизу.
Ограничения будут действовать ежегодно в период навигации – с 15 апреля по 14 октября. Под запрет попадают суда, подлежащие государственной регистрации. Исключение сделают для лодок без моторов, спасательных служб, полиции и аварийных бригад.