Председатель Союза потребителей Татарстана Марс Исмагилов считает, что ценники, где реальную стоимость можно увидеть лишь под микроскопом, являются введением покупателя в заблуждение, передает «РТ» .

По словам Исмагилова, жесткой нормы, обязывающей писать основную цену крупнее акционной, в законодательстве пока нет, чем и пользуются ретейлеры, называя это маркетинговым ходом. При этом он подчеркнул, что такими уловками магазины проявляют неуважение к покупателям.

С ценой за 100 граммов ситуация иная. Если товар продается в заводской упаковке с фиксированным весом (творог, масло), на полке должна быть указана цена за пачку. Если вес переменный (сыр, ветчина) – за 1 кг. Указание цены за 100 г допустимо только в том случае, если на каждом конкретном куске товара указан его точный вес и итоговая стоимость.

Если товар в упаковке весит 200 и более граммов, а цена указана за 100, это нарушение закона. Покупатель вправе обратиться в надзорные органы. Союз потребителей РТ принимает такие обращения: достаточно сделать фото ценника, запомнить адрес магазина и прислать им данные для подготовки жалобы в Роспотребнадзор.