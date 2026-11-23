Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Относительное большинство жителей Казани, 37%, считают оптимальной продолжительность предстоящих новогодних каникул, которые продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января. Таковы результаты социологического опроса, проведенного сервисом SuperJob среди представителей экономически активного населения с 6 по 9 ноября.

При этом 11% казанцев хотели бы отдохнуть подольше – 12–14 дней. Тех, кто хотел бы сделать новогодние каникулы покороче, оказалось больше. Так, 12% опрошенных было бы достаточно одного – трех дней отдыха, 13% – четырех – шести дней, 9% – семи дней, а 7% – восьми – десяти дней. О готовности полностью отказаться от новогоднего отдыха заявили лишь 2% респондентов. Средняя желаемая продолжительность отдыха составила девять дней.

Женщины чаще, чем мужчины, поддерживали одобренную на государственном уровне продолжительность новогодних каникул – таковых оказалось 40% и 34% соответственно. Мужчины же чаще выбирали крайние значения, заявляя о желании отдыхать один – три дня или же 12–14 дней.

Молодые люди до 35 лет заметно чаще представителей остальных групп поддерживали как 11-дневные каникулы (43%), так и гипотетическую возможность отдыхать еще дольше (17%). Среди представителей старших поколений таковых оказалось 32–36% и 10–14%.

Как правило, обитатели столицы Татарстана старше 45 лет скорее хотели бы сократить продолжительность новогодних выходных. Каникулы продолжительностью от одного до трех дней среди них поддержали 15% против 9% среди представителей младших поколений, а длительностью от четырех до шести дней – 16% против 10%.

Короткие каникулы от одного до трех дней опрошенные со средним профессиональным образованием поддерживали более часто, чем опрошенные с высшим. Респонденты из второй группы чаще заявляли о предпочтительности отдыха, длящегося четыре – шесть дней.

Казанцы, зарабатывающие больше 150 тыс. рублей, чаще отдавали предпочтение выходным до трех дней, таковых оказалось 14%, чем зарабатывающие меньше – 10%.

Где и почем жители Татарстана проведут новогодние каникулы, можно прочитать в материале «Татар-информа».