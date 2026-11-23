Одно из предприятий Казани, снимок приведен в иллюстративных целях

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По итогам первых девяти месяцев 2026 года в столице Татарстана на 1% снизились объемы промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Наибольший удельный вес в структуре экономики города по-прежнему занимает промышленность. Индекс промышленного производства за девять месяцев составил 99%. Необходимо отметить, что на сегодняшний день это отражение общероссийской тенденции: по данным Росстата, промышленное производство в целом по стране за январь – сентябрь показало низкую динамику», – отметил Шакиров.

При этом говорить о потере позиций, по словам докладчика, не приходится: объем отгруженных промышленных товаров собственного производства составил 647 млрд рублей, превысив уровень прошлого года на 1,2%.

Драйвером роста остаются обрабатывающие производства. Стабильность сохраняют предприятия оборонно-промышленного комплекса и экспортоориентированные предприятия. Заметный рост показали производители машин и оборудования, неметаллической минеральной продукции, электрического оборудования, химических веществ и готовых металлических изделий, уточнил замруководителя исполкома.