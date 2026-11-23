Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На этой неделе часть Советского района столицы Татарстана временно останется без холодной воды. Об этом информирует пресс-служба МУП «Водоканал».

Причиной неудобств станут работы по переврезке переложенных участков водопроводов от улицы Бухарская (Вознесенский тракт) до здания №4 по улице Родины.

Отключение продлится сутки: подача воды прекратится в 9 часов утра 26 ноября, а возобновиться она должна в 9 часов утра 27 ноября.

В общей сложности под отключение попадут 18 административных зданий. Воды не будет по следующим адресам:

– улица Аделя Кутуя, дом №172;

– улица Бухарская, дома №3, 3/1, 3/1лд, 3/1а, 3/2, 3/3, 3 корп. 1, 89, 89/1, 89/3, 89/4, 89 стр. 1;

– улица Родины, дома №2, 2 корп. 1, 2 и 3, 2а, 2а корп. 1, 2 и 3; 4, 4 корп. 2, 4а, 5, 6, 6 корп. 1, 2 и 5, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 11, 13 и 14.

Автоцистерны с водой будут размещены по заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.