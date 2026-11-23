Минниханов наградил Патриарха Кирилла орденом «За заслуги перед РТ»
Рустам Минниханов подписал указ о награждении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий документ опубликован на сайте Раиса РТ.
Глава Русской православной церкви удостоен награды за сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление межрелигиозного мира и согласия, отмечается в документе.
Напомним, Патриарх Кирилл приезжал в Казань в июле текущего года. Он прибыл на празднование Дня явления Казанской иконы Божией Матери, провел Чин великого освящения храма Николы Тульского, посетил Петропавловский собор и встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.