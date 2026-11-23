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Средняя экспортная цена российской нефти сорта ESPO (ВСТО, название происходит от трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан) в октябре текущего, 2026 года составила 110,6 доллара за баррель на базисе FOB Козьмино (Приморский край), достигнув максимального месячного значения за историю наблюдений (отсчитывается с января 2024-го). Такие данные приведены в обзоре консалтинговой компании NEFT Research, пишет газета «Ведомости».

По сравнению с сентябрем экспортная стоимость ESPO выросла на 22%, а по сравнению с октябрем прошлого года она увеличилась в 1,8 раза. Октябрьский показатель является максимальным более чем за десять лет, полагают аналитики Центра ценовых индексов.

Цена ESPO в последние две недели октября и вовсе составляла около 117 долларов за баррель. В марте, на фоне начала военной кампании США и Израиля против Ирана и иранских ударов по арабским странам Персидского залива, нефть этого сорта стоила 84,2 доллара за баррель.

Увеличение стоимости ESPO и появление премии в 8 долларов за баррель к ближневосточному сорту Dubai обусловлены с перебоями поставок углеводородов в Китай с Ближнего Востока и усилением конкуренции потребителей за их доступные объемы. С января 2024 по сентябрь 2026 года ESPO торговалась дешевле Dubai.

Подорожала в октябре и нефть другого российского сорта – Urals: ее экспортная цена увеличилась на 12–14% к сентябрю и в 1,7 раза год к году. На базисе FOB Балтика средняя стоимость Urals равнялась 103 долларам за баррель, на FOB Новороссийск – 96. Дисконт к Brent в среднем составлял 22,4–22,9 доллара за баррель.

Как следует из данных Главного таможенного управления КНР, Китай в октябре увеличил импорт нефти до 9,9 млн баррелей в сутки, что является максимальным значением с марта. Россия по-прежнему лидировала по экспорту нефти в КНР, поставляя 2,4 млн баррелей в сутки (речь идет в том числе о сорте Urals).

Специалисты, опрошенные изданием, ожидают, что в ноябре и декабре средняя стоимость ESPO уменьшится из-за постепенного увеличения поставок с Ближнего Востока. Так, по данным NEFT Research, 13 ноября нефть этого сорта подешевела до 102,6 доллара за баррель, хотя премия к Dubai выросла до 11 долларов за баррель.

Вместе с тем управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов убежден, что при сохранении текущей ситуации на Ближнем Востоке цена ESPO останется выше 100 долларов за баррель. Помимо прочего, для некоторых китайских нефтеперерабатывающих заводов нефть этого сорта остается безальтернативной в силу соображений логистической доступности.

При этом американская газета The Wall Street Journal пишет, что государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC «незаметно» стала движущей силой поставок нефти через Ормузский пролив. Танкеры компании загружают нефть, в том числе из других стран, ночью под охраной американских военных проходят пролив, а затем перегружают углеводороды на другие суда в открытом море.

В октябре экспорт нефти из ОАЭ достиг 3,74 млн баррелей в сутки, что превышает довоенные показатели в 3 млн баррелей. Чистая прибыль ADNOC от танкерных операций за январь – сентябрь увеличилась до 1,42 млрд долларов, тогда как годом ранее она составляла всего 122 млн. Впрочем, проход через Ормузский пролив связан с большими рисками – по данным источников WSJ, с апреля иранские силы атаковали уже более 20 судов компании.

Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) сообщает, что с 19 по 21 ноября через Ормузский пролив прошли 114 коммерческих судов, тогда как в 2025 году проливом в среднем пользовались 138 судов в сутки.