Мэр Нижнекамска Радмир Беляев призвал чиновников к экономии и рачительному расходованию бюджетных средств. По его словам, рассчитывать на дополнительные доходы в 2027 году пока не приходится. При этом почти 91% расходов консолидированного бюджета Нижнекамского муниципального района планируют направить на социальную сферу.

По предварительным расчетам, бюджет района на 2027 год составит 13 млрд 611 млн рублей. На образование, культуру, социальную и молодежную политику, физическую культуру и спорт предусмотрено 12 млрд 363 млн рублей. Это 90,8% от общей суммы расходов.

«Надо каждый рубль беречь. Рубль стал дороже для всех нас. И, соответственно, очень рачительное отношение и в строительстве, и во всех тех капитальных вложениях, которые мы делаем, и в текущей работе», – подчеркнул Беляев.

Мэр также обозначил три направления, которые должны быть обеспечены в первую очередь: субсидирование общественного транспорта, содержание городского хозяйства и льготы участникам специальной военной операции и членам их семей. В частности, речь идет о бесплатном питании в школах и детских садах, а также льготном проезде.

Говоря о поддержке городского хозяйства, Беляев отметил, что муниципальное предприятие из-за роста цен испытывает недостаток финансирования. В этом году расходы на его содержание, как и субсидии перевозчикам, планируют обеспечить в том числе за счет остатков бюджета на начало года.

Остальные расходы, по словам мэра, муниципалитету предстоит обеспечивать за счет собственных доходов. Он поручил руководителям подразделений обратить внимание на экономию энергоресурсов, выполнение муниципальных заданий, а также на неналоговые поступления – в том числе от аренды земли и реализации имущества.

Ранее в Нижнекамске прошли публичные слушания по проектам бюджетов города и района на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Впереди документы рассмотрят профильные депутатские комиссии, а в первой декаде декабря – сессии районного и городского советов.

«Наша главная задача – принять сбалансированный бюджет, который позволит выполнить все социальные обязательства и продолжить развитие города и района», – резюмировал Радмир Беляев.