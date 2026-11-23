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В Набережных Челнах планируют отменить одну из льгот, предусмотренных на городском уровне для семей, где одновременно родились трое или более детей, – освобождение от платы за детский сад. Проект соответствующего постановления исполкома Автограда пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Дополнительные меры социальной поддержки в связи с рождением одновременно трех и более детей были установлены в Челнах в октябре 2008 года. Признать утратившим силу предполагается пункт второй. Он прудсматривает освобождение семей, где родилась тройня, «от родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».

Ранее, в сентябре, на республиканском уровне указом Раиса РТ Рустама Минниханова выплаты в связи с одновременным рождением трех и более детей были увеличены до 100 тыс. рублей на семью.

На федеральном уровне для многодетных семей установлена компенсация части родительской платы за детсад. Она равняется 20% от среднего размера родительской платы на первого ребенка, 50% – на второго и 70% – на третьего и последующих детей. В Казани многодетным семьям компенсируют 50% платы за посещение детсада.