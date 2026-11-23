Раис Татарстана Рустам Минниханов и помощник Президента России Андрей Фурсенко осмотрели выставку научно-технических достижений российских и китайских вузов, организованную в рамках проходящего в Казани Форума технических университетов России и Китая. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

О российско-китайском сотрудничестве в высшем образовании рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. По ее словам, в 47 вузах республики обучаются 156 тыс. студентов. Основными техническими направлениями являются авиа- и ракетостроение, IT, химические и нефтяные технологии, энергетика, строительство и архитектура.

При этом наукой в регионе занимаются 126 организаций и более 16 тыс. ученых. Они специализируются на исследованиях в естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, гуманитарных и социальных отраслях, перечислила она.

На экспозиции, организованной в рамках форума, представлены передовые беспилотные авиационные системы, малогабаритные турбинные двигатели, квантовые технологии, а также примеры применения искусственного интеллекта в промышленности университетов РФ и КНР.

Российская сторона представлена на форуме вузами из 20 регионов, китайская – университетами из 21 провинции.

Форум приурочен к 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая и является одним из центральных событий перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования, объявленных на 2026–2027 годы. РФ представляют вузы из 20 регионов, КНР – из 21 провинции. Мероприятие проходит с 22 по 25 ноября в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева.