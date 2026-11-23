Дмитрий Медведев в 2015 году

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При реализации определенных сценариев руководство России не только имеет право, но и юридически обязано применить ядерное оружие, однако в ходе специальной военной операции необходимости в этом не возникало. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности», опубликованной в «Московском журнале международного права».

«<...> у киевского режима и его спонсоров не должно быть опасных иллюзий. При наступлении описанных выше сценариев глава государства не только вправе, но и обязан использовать ядерное оружие. Это должны в полной мере осознать все, кто сегодня играет с огнем», – заявил Медведев.

При этом зампред российского Совбеза сослался на Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, утвержденные указом Президента РФ Владимира Путина.

Из этого документа следует, что основанием для применения ЯО считается не только запуск баллистических ракет по российской территории, использование ядерного или других видов оружия массового поражения против РФ или ее союзников, но и воздействие на объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил, агрессия против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности, а также массированный взлет средств воздушно-космического нападения, включая самолеты, крылатые ракеты и БПЛА, и пересечении ими государственной границы РФ.

Соответственно, по оценке Медведева, формально в ряде случаев оппоненты уже создавали «ситуации, при которых Россия допускает нанесение ядерного удара». «Другое дело, что при принятии подобных решений уполномоченное лицо <...> всегда руководствуется комплексным анализом всех факторов, соразмерностью между реально причиненным вредом и ответными мерами», – подчеркнул он.

«Очевидно, что пока развитие событий в ходе украинского кризиса не создавало состояния прямой необходимости использовать ядерное оружие», – резюмировал экс-президент РФ.

В целом статья Дмитрия Медведева посвящена в основном текущему состоянию режима нераспространения ядерного оружия, в том числе в контексте военной кампании США против Ирана.