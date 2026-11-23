Товарооборот Татарстана и Китая за десять лет вырос в 13 раз и превысил 3,3 млрд долларов США. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на пленарном заседании Форума технических университетов России и Китая, который проходит в Казани.

«Промышленный потенциал Татарстана существенно укрепляют дочерние предприятия ведущих китайских корпораций, действующие в максимально комфортных условиях ведения бизнеса», – заявил Раис республики.

Минниханов отметил, что Татарстан – один из важнейших экономических и научно-образовательных центров России и располагает обширными многолетними связями с развитыми провинциями Китая.

Татарстан занимает шестую позицию среди регионов России по объему валового регионального продукта, пятую – по инвестициям в основной капитал и промышленному производству, вторую – по строительству, подчеркнул он. «По уровню научно-технологического развития республика вместе с Санкт-Петербургом занимает вторую и третью позиции среди всех субъектов РФ», – добавил Раис РТ.

Кроме того, по его словам, Татарстан и провинции Китая регулярно обмениваются делегациями, в том числе в научно-образовательной сфере. «Я ежегодно три-четыре раза в посещаю Китай. В ближайшие дни у нас в планах – Шэньчжэнь. Мы и дальше будем активно сотрудничать и с провинциями, и с вузами, и с предприятиями Китайской Народной Республики», – сказал Минниханов.

Он также заметил, что «геополитическая турбулентность» открывает новые возможности, поскольку любой кризис – это «исходная точка нового цикла роста». В таких условиях, по мнению Минниханова, особую ценность приобретают устойчивые отношения между государствами, которые базируются на равноправном конструктивном диалоге, взаимоуважении и взаимопонимании.

«Двустороннее сотрудничество России и Китая – яркий пример подобного взаимодействия. Связи между нашими народами прошли проверку временем и демонстрируют восходящую динамику в инвестиционной, торгово-экономической, культурной, а также образовательной и научно-технической сферах», – продолжил он.

Раис РТ упомянул о недавнем визите Президента РФ Владимира Путина в Китай, когда российский лидер посетил совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института. «На встрече со студентами он особо подчеркнул, что научно-образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в развитии всего комплекса российско-китайских отношений», – отметил он.

Минниханов также напомнил о том, что Путин объявил 2026 и 2027-й Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. «Это решение встретило широкий отклик и единодушную поддержку в академических кругах обеих государств», – заключил он.

Форум приурочен к 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая. Он пройдет с 22 по 25 ноября в ИТ-парке имени Башира Рамеева в Казани.