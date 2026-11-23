Девять килограммов конопли изъяли у 63-летнего жителя Чистополя. Об этом сообщает МВД по РТ.

По информации правоохранителей, во время обследования его домовладения оперативники обнаружили и изъяли марихуану массой 282,5 грамма, а также электронные весы и упаковочный материал. В дворовых постройках татарстанца силовики нашли коноплю.

Задержанный признался, что выращивал коноплю в овраге, недалеко от своего дома. Он хранил и сушил ее в специально оборудованной дворовой постройке, чтобы в дальнейшем продать наркотик.

Заведено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Чистопольцу грозит срок от десяти до двадцати лет.