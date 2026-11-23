18-летнего парня задержали полицейские Зеленодольска по подозрению в скупке банковских карт у четверых подростков. Об этом сообщает МВД по РТ.

Молодой человек скупал карты летом прошлого года. Позже он заявил, что нашел на одном из Интернет-сайтов предложение о подработке. По заданию работодателя он должен был передавать реквизиты банковских карт и доступ к ним через приложения банков. За каждую карту получал вознаграждение от 20 до 40 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали во время работы по выявлению и предупреждению преступлений, связанных с дропперством. На время предварительного следствия его отпустили под подписку о невыезде. Однако молодой человек попытался скрыться от правоохранителей – по месту жительства не появлялся, вызовы следователя игнорировал.

Полицейские установили его местонахождение и вновь задержали. В отношении парня избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.