Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как оставаться стильным и элегантным в условиях ограниченного бюджета и как адаптировать зимний гардероб без больших финансовых потерь, рассказал в беседе с «Татар-информом» известный стилист и знаток моды Влад Лисовец. По его словам, ключ к модному образу кроется не в покупке дорогих вещей, а в грамотной работе с деталями и многослойностью.

Эксперт отметил, что приобретать много яркой одежды накладно и непрактично, так как броские вещи быстро запоминаются. Вместо этого стилист советует делать ставку на универсальные аксессуары и нестандартные приемы стайлинга.

«Очень хорошо помогают аксессуары: интересные шапки, сумки, обувь, перчатки, яркие шарфы, косынки, очки. Можно поэкспериментировать и приталить пальто, которое изначально не должно быть приталенным. Просто повязать сверху ремешок, чтобы подчеркнуть талию. И ещё использовать тонкий пуховик под элегантную одежду. Вам тепло, но при этом сверху вы можете носить не совсем тёплые вещи и оставаться элегантными», – посоветовал Лисовец.

По его словам, такой подход позволяет не только сэкономить на покупке дорогой зимней верхней одежды, но и гармонично сочетать практичность, комфорт и актуальные тенденции наступающего сезона.