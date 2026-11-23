Может ли обычный человек трактовать хадисы
Имам объяснил, кто вправе толковать хадисы
Обычный мусульманин не может трактовать хадисы самостоятельно. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.
«Чтобы вынести решение, мы должны глубоко знать этот хадис, и не только этот хадис, но и остальные хадисы. Потому что есть множество случаев, когда хадисы могут противоречить друг другу. Кроме того, есть и отмененные хадисы», – сказал Хайруллин.
По его словам, трактовкой хадисов могут заниматься лишь авторитетные богословы, обладающие знаниями в хадисоведении. Простым же верующим достаточно обращать внимание именно на достоверные хадисы, которые признаны таковыми мусульманскими учеными.
Полный текст интервью читайте в материале «Чай с хазратом»: достоверные и ложные хадисы и когда они применимы»