Кусты смородины весной в одном из фермерских хозяйств Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Зеленодольском районе Татарстана впервые на территории республики смонтировали инновационную систему подпочвенного капельного орошения. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Фермерское хозяйство в Нурлатском сельском поселении будет применять соответствующую технологию для полива насаждений смородины. Проект, разработанный совместно с воронежской компанией «Институт полива», предусматривает укладку капельных трубок под землей, непосредственно в корневой зоне насаждений.

Это обеспечивает более эффективное усвоение удобрений, экономит до 40% воды, предотвращает рост сорняков и снижает риск грибковых заболеваний благодаря сухой поверхности почвы, пояснили в ведомстве.

При этом трубки не препятствуют междурядной обработке. Для забора воды используется самоочищающаяся плавучая установка, а водоподача производится дизельным насосом российского производства.

Система также включает многоступенчатую очистку воды и узел для внесения удобрений. Полив организован по 24 зонам с автоматическим контролем давления и равномерным распределением питательных веществ.