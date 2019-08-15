(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Национально-культурная автономия татар Сызрани раскрыла биографию летчика-героя, спасшего пассажиров самолета Airbus A-321.

Напомним, 42-летний пилот «Уральских авиалиний», капитан самолета, следовавшего из московского аэропорта «Жуковский» в Симферополь, Дамир Юсупов смог посадить терпящий бедствие лайнер на кукурузном поле и спас жизнь свыше 230 человек.

«Дамир Юсупов — татарин. Родился в семье вертолетчика в городе Игарке Красноярского края, потом родители переехали в Сызрань, а последние годы Юсупов жил в Екатеринбурге», — рассказали в пресс-службе Национально-культурной автономии Сызрани.

В «Уральских авиалиниях» пилот работает с 2013 года, летает как по регулярным маршрутам, так и по чартерным. По словам Юсупова, на борту его лайнера побывали хоккейная команда «Ак Барс», игроки ФК «Рубин», а также сборная России по фигурному катанию.

Самое интересное в его биографии — Дамир не прошел медкомиссию и не смог с первого раза поступить в летное училище. После он пошел учиться на юриста, но мечтать о небе не перестал. В 32 года он все-таки смог поступить в Бугурусланское лётное училище гражданской авиации и окончил учебу с отличием.

«Я на всю жизнь запомнил свой первый полёт, в училище мы летали на Ан-2. Даже не верилось, что я сам управляю самолётом», — поделился своими воспоминаниями летчик.

Командиром воздушного судна Юсупов работает всего год.

«От себя лично и от лица Национально-культурной автономии выражаю восхищение пилотом-героем, истинным татарином, настоящим человеком», — отметил председатель совета НКАТ Сызрани Ринад Шарафутдинов.

Экстренная посадка самолета произошла сегодня утром. Через несколько минут после взлета в турбины самолета попали птицы, после чего двигатели сразу заглохли. Командир судна взял ручное управление и решил сажать самолет на поле, поскольку до взлетно-посадочной полосы судно бы не долетело.

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