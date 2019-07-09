В Татарстане количество обращений в систему «Народный контроль» за полгода выросло на 27%

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). За первое полугодие 2019 года в систему «Народный контроль» поступило 39 тыс. 327 заявок, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил заместитель министра информатизации и связи РТ Тимур Зарипов.

«В первом полугодии было опубликовано более 39 тыс. заявок, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Почти на треть выросло количество заявок, растет активность граждан», – рассказал спикер.

По словам Зарипова, за полгода в систему поступило более 35,5 тыс. комментариев, прирост составил 13%. Кроме того, 95 тыс. раз граждане поддержали заявки (рост на 21%).

«Количество оценок, которые выставили жители, выросло на 13% и составило 18 тыс. На данный момент у системы более 60 тыс. постоянных пользователей. Они дают советы и рекомендации другим пользователям, в том числе, в какую категорию лучше подать обращения по той или иной проблеме или куда еще можно обратиться помимо системы „Народный контроль”, чтобы вопрос быстрее решился», – отметил замминистра информатизации и связи РТ.

Зарипов подчеркнул, что ежедневно в систему на проверку поступает 263 заявки. Более 30% заявок отклоняется из-за несоответствия оформления по правилам модерации. «После исправления замечаний граждане повторно направляют заявки на рассмотрение. Обычно причинами отклонения являются некачественные фотографии, дублирование заявок, нечеткая формулировка проблемы, а также указывают несколько проблем в рамках одной заявки, либо обращение подается, но соответствующей категории в системе нет», – уточнил он.

Для обработки заявок к системе подключено 537 сотрудников органов государственной и муниципальной власти.

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