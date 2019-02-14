Татар-информ

14 февраля 2019, 09:46

Общество

Сотрудники Госархива проведут для школьников выставку «30 лет со дня вывода войск из Афганистана»

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Общество

Сотрудники Госархива проведут для школьников выставку «30 лет со дня вывода войск из Афганистана»

Урок и выставка документов пройдет в казанской гимназии № 122 имени Зайцевой.

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 15 февраля, в казанской гимназии № 122 имени Ж. А. Зайцевой сотрудники Госархива Республики Татарстан проведут выставку документов на тему «30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана», сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». 

В запасах Госархива хранятся множество документов, связанных с событиями Афганской войны. Среди них — учредительные документы и документы, связанные с основной деятельностью фонда татарского республиканского Союза ветеранов войны в Афганистане. 

Кроме того, на выставке будут представлены документы из личного архива офицера и участника боевых действий, погибшего при исполнении воинского долга, Александра Лывина и председателя татарстанской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Евгения Кабыша.

Кавалер ордена Красной Звезды Александр Лывин был направлен в Афганистан в июне 1985 года по личной просьбе. В августе за добросовестную службу получил звание старшего лейтенанта, но в октябре при выполнении боевого задания был тяжело ранен и умер по дороге в госпиталь. 

Евгений Кабыш за хорошую службу был отмечен правительственными наградами, благодарностями командования, создал Союз ветеранов КАПО имени Горбунова и Татарскую республиканскую организацию инвалидов и ветеранов войны в Афганистане. В 1994 году был избран председателем правления республиканского союза инвалидов и ветеранов Афганистана.

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