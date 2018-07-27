Вышел новый трейлер российского фильма «Т-34»

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Сети появился новый трейлер отечественного фильма «Т-34», в котором зрителям представили новые кадры картины. Видео вышло на YouTube-канале «Россия 24».

Режиссером картины является молодой кинематографист Алексей Сидоров.

Согласно сюжету, действие фильма начинается в 1941 году. Вчерашний курсант Ивушкин, которого сыграл актер Александр Петров, вступает в неравный бой с танковым асом Ягером и побеждает его. Через три года Ивушкин попадает к Ягеру в плен. Он не сдается и совершает побег на «тридцатьчетверке», бросая вызов противнику и собственной судьбе.

Ранее продюсер фильма Рубен Дишдишян рассказал, что создатели решили сделать кино максимально динамичным и зрелищным, рассчитанным на разные аудитории. Консультантами фильма выступили пять военных историков.

Бюджет картины составил 550 млн рублей. В фильме помимо Александра Петрова снялись Виктор Добронравов, Винценц Кифер и Ирина Старшенбаум.

Премьера состоится 27 декабря текущего года.

Ранее в Сети появился трейлер комедии «Голубая игуана».