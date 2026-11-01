Плескачева о неожиданной победе в первом взрослом Гран-при: Надеялась на тройку

Фото: Юлия Комарова / fsrussia.ru

Москвичка Лидия Плескачева прокомментировала неожиданную победу в первом для нее взрослом турнире – третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию, проходящем в Красноярске. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

«Не ожидала такого результата <...>. Думала, что не всё так хорошо сложится для меня, надеялась на тройку, но на первое место посмотрела и такая [сказала себе]: „Мечтай“. Поддержка моих тренеров помогла, близких, они в меня верили, а я поверила им <...>», – время от времени улыбаясь, заметила фигуристка.

Спортсменка добавила, что произвольную программу ей ставила хореограф Мария Касумова и что этот процесс затянулся примерно на десять часов, хоть и с перерывом. «<...> она так сильно отдалась процессу, что мы начали активно двигаться и врач сказал ей, что больше нельзя, не надо», – отметила победительница.

Относительно самой программы Плескачева сказала, что она отличается от прежних, где у фигуристки не было конкретного образа, и призналась, что «тащится» от нее. «Эта программа другая по подаче, по образу, по хореографии, по всему», – уточнила спортсменка.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что суммарно в короткой и произвольной программах Лидия Плескачева набрала 224,82 балла (78,65 + 146,17). В произвольной программе она исполнила тройной аксель. Накануне после проката короткой программы она отмечала, что работает над этим элементом.