Единороссы проведут в Казани неделю приемов по вопросам соцподдержки

С 2 по 6 ноября в Казани, в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Республике Татарстан (ул. К. Маркса, 31/7), состоится неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки с участием чиновников и депутатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

В понедельник, 2 ноября, встречу с татарстанцами проведет депутат Государственного Совета РТ Ильшат Аминов. Завершит день тематический прием.

При этом в промежутке состоится прямой эфир «От настоящего к будущему: социальная поддержка в 2026 году – новые подходы к реализации» с участием депутата Государственной Думы Максима Топилина, заместителя министра труда, занятости и социальной защиты РТ Натальи Бутаевой, заместителя управляющего Отделения соцфонда России по РТ Елены Поляковой и члена ТРО Ассоциации юристов России, начальника юридического отдела Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А. Ф. Агафонова Лии Нагимовой.

Во вторник, 3 ноября, сначала состоится прямой эфир «Инновационные формы и методы реабилитации молодых инвалидов. Инклюзивные коммуникации от А до Я» с депутатом Госсовета Алексеем Созиновым, главным внештатным специалистом по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения РТ Резедой Бодровой, проректором по непрерывному образованию ИЭУП имени В. Г. Тимирясова Данией Ахметовой и директором Инклюзивного семейного досугового центра «Подкова» Юлией Руденко.

Затем пройдет тематический прием и встречи с жителями депутатов Госдумы Зявдата Салихова, Марата Нуриева и Альфии Когогиной, депутата Госсовета Эдварда Абдуллазянова и депутата Казанской городской Думы Наиля Галеева.

Потом будет проведен прямой эфир «ОМС – инструмент социальной поддержки: как государственные гарантии защищают бюджет семьи в сложных жизненных ситуациях» с заместителем гендиректора ООО «Страховая компания „АК БАРС-Мед“» Юлией Хисметовой.

В четверг, 5 ноября, в рамках недели состоится еще один прямой эфир – «Будущее начинается сегодня: твоя формула достойной пенсии» с заместителем управляющего Отделения Соцфонда России по РТ Еленой Поляковой.

После пройдет тематический прием. С татарстанцами пообщаются депутаты Госдумы Айдар Метшин и Анатолий Иванов, депутат Госсовета Олег Власов. Продолжат день прямой эфир «Социально-культурная реабилитация инвалидов: от терапии искусством к творческой реализации личности» с депутатом Казанской городской Думы, директором АНО «Добрая Казань» Татьяной Мерзляковой и тематический прием.

Все прямые эфиры транслируются в официальном аккаунте Региональной общественной приемной в социальной сети «ВКонтакте». Записаться на прием или направить обращение можно по телефону 8 (843) 238-10-00 или по электронной почте op@tatarstan.er.ru.