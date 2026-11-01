Фигуристы Степанова и Букин победили на третьем этапе Гран-при России

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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин 1 ноября стали победителями третьего этапа Гран-при России в Красноярске. За произвольный танец они набрали 117,00 балла, а общая оценка за две программы составила 193,98 балла.

Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров. Лидеры после ритм-танца Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано финишировали четвертыми: в произвольном танце Пасечник не удержалась и упала во время твиззла.

Ранее в женском одиночном катании победительницей стала Лидия Плескачева, у мужчин золото выиграл Петр Гуменник.