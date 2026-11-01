news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 1 ноября 2026 17:07

Фигуристы Степанова и Букин победили на третьем этапе Гран-при России

Читайте нас в
Фигуристы Степанова и Букин победили на третьем этапе Гран-при России
Фото: fsrussia.ru

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин 1 ноября стали победителями третьего этапа Гран-при России в Красноярске. За произвольный танец они набрали 117,00 балла, а общая оценка за две программы составила 193,98 балла.

Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров. Лидеры после ритм-танца Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано финишировали четвертыми: в произвольном танце Пасечник не удержалась и упала во время твиззла.

Ранее в женском одиночном катании победительницей стала Лидия Плескачева, у мужчин золото выиграл Петр Гуменник.

#фигурное катание #гран-при
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Фотоловушка сняла медведя с противотанковой миной в зубах

Фотоловушка сняла медведя с противотанковой миной в зубах

31 октября 2026

Собчак назвала бессмысленным запрет на въезд в Латвию ей и Богомолову

31 октября 2026
Новости партнеров