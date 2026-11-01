УНИКС на выезде разгромно уступил «Локомотиву»

Фото: unics.ru

Сегодня в Краснодаре был сыгран очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Местный «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал казанский УНИКС.

Игра с первых же минут не задалась для казанцев, а во второй четверти отрыв соперников только вырос – 62-44.

Но «Локомотиву» и этого было мало – они еще взвинтили темп и довели матч до разгромной победы – 107:80.

Добавим, в следующем матче подопечные Милана Каракаша сыграют с «Автодором» на выезде 6 ноября.