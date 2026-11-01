За неделю мировые биржи потеряли 1,7 трлн долларов из-за схлопывания пузыря ИИ

Пузырь в сфере искусственного интеллекта в мире начал сдуваться: технологические компании пытаются привлечь финансирование на международных площадках на фоне снижения стоимости их акций, а схлопывание пузыря ИИ стоит ожидать в первом-втором кварталах 2027 года, сообщили РИА Новости в Росконгрессе.

По словам аналитиков фонда, то, о чем долго предупреждали эксперты, начинает сбываться – пузырь еще не лопнул, но стремительно сдувается.

За пятницу, 30 октября, биржи США, Японии, Южной Кореи, Турции, Китая и Тайваня рухнули на 1,7 трлн долларов, криптовалюта потеряла 140 млрд долларов, акции 16 ведущих технологических компаний упали более чем на 20% от 52-недельных максимумов, потеряв от 48% до 68%.

По оценке аналитиков, это вызвано тем, что контракты на сотни миллиардов долларов заключают компании, не способные обеспечить их исполнение за счет собственных денежных потоков. Финансирование строится по замкнутому кругу: производитель чипов инвестирует в своего клиента, клиент закупает на эти средства чипы, а облачные провайдеры привлекают долг под залог оборудования, которое может морально устареть раньше, чем будет погашен кредит.

Анализ пузырей в истории, начиная с золота в 1970-х и интернет-бума конца 1990-х, показывает, что биржевые котировки в реальном выражении росли в десять раз за 10–15 лет. Исторические данные свидетельствуют: вероятность краха превышает 50%, когда отрасль в центре ажиотажа опережает рынок более чем на 100% за два года. Акции, связанные с ИИ, приближались к этой точке уже в начале текущего года.

Советник президента России Антон Кобяков, в свою очередь, оценил, что искусственный интеллект как классический пузырь скоро лопнет из-за роста процентных ставок и необходимости конвертировать активы в наличные. Падение активов, связанных с ИИ, началось на фоне того, что рынок посчитал слабыми отчеты компаний – лидеров отрасли.

«Начался сход пены. Гонка за искусственным интеллектом привела к необычайно высокому спросу на деньги, что серьезно истощило рынок. Крупные международные компании уже обращаются к внешним рынкам, пытаются найти финансирование там», – заключили в фонде, предположив в 1–2 кварталах 2027 года еще более серьезную коррекцию.