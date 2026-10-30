Футурологи и древние настольные игры: чего ждать от «Зиланткона-2026»

Не 35-й, а сразу 36-й ежегодный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» пройдет в Казани с 1 по 4 ноября, а 31 октября пройдет «нулевой день» с полноценной фестивальной программой. Подробности рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

36-й «Зиланткон»

С 1991 года «Зиланткон» собирает людей, для которых фантастика – не только книги и фильмы, но и способ исследовать мир, создавать собственные истории и находить единомышленников. За это время конвент вырос из встречи поклонников творчества Джона Толкина в масштабное событие, объединяющее писателей, музыкантов, мастеров ролевых игр, реконструкторов, художников и любителей самых разных творческих практик.

Когда в 2020 году по миру гремел ковид, фестиваль отмечал свои 30 лет, однако на юбилейное торжество приехало всего около сотни участников. Тогда «Зиланткон-2020» в шутку обозвали 29¾ по порядку и присвоили ему тему Гарри Поттера. С тех пор счет слегка сбился, и если в прошлом году конвент был 34-м, в этом году ему решили сразу присвоить истинный 36-й номер.

Бюджет конвента, по словам организаторов, складывается из проданных билетов, организационных взносов и собственных карманов. Этому правилу «Зиланткон» изменил лишь однажды, когда на 20-летие фестиваля 10% расходов возместили грант Министерства по делам молодежи РТ. Уже очень давно фестиваль работает в убыток – вероятно, с 2007 года, – но, по мнению основателя «Зиланткона» и модератора программ МШУ «Сколково» Бориса Фетисова, так фестиваль сохраняет независимость.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Писатели, футурологи и древние настольные игры

В программу конвента на этот раз вошло более 450 мероприятий: встречи и дискуссии, лекции, мастер-классы, настольные и ролевые игры, музыкальные выступления, танцы, фехтовальные турниры и творческие конкурсы.

Среди музыкальных гостей – Сергей Калугин и группа «Оргия Праведников», Канцлер Ги и группа Bregan d’Ert и Рустем Якупов, представитель авторской песни из Уфы. Гостей также ждет поэтический концерт Саши Нефертити «Сказки при свечах», в котором стихи и музыка соединятся с песочной анимацией, спектакли народного музыкального театра «Лориэн» и древние настольные игры Римской империи от московских реконструкторов.

Мероприятия для писателей выделены в отдельный блок – «Бумажный слон», где пройдут разговоры и о современной литературе. У Союза литераторов России состоится презентация с участием Сергея Чекмаева, Ники Батхен, Александра Конькова и Стефании Коньковой-Даниловой.

Своя программа есть и у футурологов, где гости и эксперты будут обсуждать и прогнозировать будущее. В этом году здесь выступит венчурный инвестор Евгений Кузнецов, который, по словам Фетисова, 20 лет назад предсказал развитие дронов, а теперь говорит о том, как лопнет ИИ-пузырь.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Возрождение детской фестивальной программы

«В этом году, спустя долгое время, мы начинаем поднимать детскую программу», – объявил Фетисов.

Традиционно конвент дружит со специальными школами в Левченко и Дербышках, а в этом году к фестивалю присоединится детский дом из Нурлата. Детская программа доступна для всех детей до 14 лет, причем для совсем юных участников конвента и для подростков программы разные.

«Мы приглашаем ребят либо организованными группами, как скауты, либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, чтобы вытащить их за границы их обыденного мирка, в котором все одинаково», – отметил руководитель «Зиланткона».

В этом году ожидается около тысячи гостей. Все участники фестиваля смогут попробовать себя в новых увлечениях, познакомиться с авторами и мастерами, увидеть необычные костюмы и стать участниками событий, в которых зритель легко превращается в действующее лицо.

«Это то место, где люди могут найти свой интерес и встретиться с теми, кто сможет их интерес поддержать и развить: танцы и музыка, литература и создание игр, история», – рассказал на пресс-конференции Фетисов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Инструкции для новичка от организаторов «Зиланткона»

Фестиваль имеет множество тематических площадок: «восточные», музыкальные и танцевальные, настольно-ролевые, прорицательские и другие – все они идут параллельно на протяжении 12 часов каждый день конвента. Новичку заплутать невероятно легко, даже если он будет знаком с расписанием, поэтому афиши к каждой секции будут сопровождаться небольшим списком рекомендаций.

Среди самых ярких событий, по личному мнению Фетисова, спектакли НММТ «Лориэн» и концертная программа 31 октября группы «Оргия Праведников», а также турнир «Волжский берег» по историческому фехтованию 1 ноября. Чтобы не ограничиваться одними только ориентирами на звездной карте фестивального расписания, «Татар-информ» попросил каждого из организаторов дать свой совет для новичков:

«Самое главное – постараться успеть максимум и не сидеть на месте», – рассказала педагог, музыкант, режиссер и руководитель народного музыкального театра «Лориэн» Елена Созник.

«Инструкция предельна проста. Билеты продаются в кассах ДК им. Ленина – расписание висит там же. Огромная простыня, к которой можно подойти и сначала удивиться, потом испугаться, а затем войти в двери и найти себе занятие по душе», – рассказал руководитель служб жизнеобеспечения «Зиланткона» Тимур Ожегин.

«У меня совет такой: попробуйте действительно пройти по максимуму. По площадкам понятно, где концерт, где турнир и ярмарка, – нужно заходить, смотреть и пытаться взять много, четко понимая, что взять всё не получится. «Зиланткон» всего раз в году. Добро пожаловать в другой мир!» – рассказал руководитель конвента Борис Фетисов.

С подробной информацией о фестивале и полным расписанием можно ознакомиться в социальных сетях фестиваля и на официальном сайте «Зиланткона».