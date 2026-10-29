В домене «Наука и инновации» зарегистрировано 955 пользователей из Татарстана

В домене «Наука и инновации» зарегистрировано более 38 тыс. пользователей, в том числе 955 из Татарстана, а также 47 тыс. организаций, из них около 1,5 тыс. – из республики. Об этом сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на секции «Домен „Наука и инновации“: цифровая среда управления научно-технологическим развитием» Международного форума Kazan Digital Week-2026.

«По данным, полученным от оператора платформы, в Татарстане 17 тыс. [человек] заняты исследованиями и разработками, более 8,5 тыс. исследователей. У нас исследования и разработки выполняют 139 организаций. В рамках домена получается более 3% от их числа по России», – рассказал он.

Вместе с тем Минниханов отметил, что на платформе не видна активность организаций в сервисе. Поэтому, по его мнению, необходимо обеспечить региону доступ к аналитике зарегистрированных пользователей. «Это позволит объективно оценивать уровень участия научного сообщества Татарстана и эффективность работы регионального сегмента», – пояснил он.

Президент Академии наук РТ добавил, что сейчас региону доступен цифровой профиль со сведениями о специализации, показателях кадров, финансировании, результатах науки и меры поддержки.

«При этом полнота цифрового профиля напрямую зависит от того, насколько полно представлены сведения о научных исследованиях, проводимых в республике. Именно поэтому для нас принципиальное значение имеет интеграция региональной системы учета НИОКР с федеральной. Она позволит наполнить показатели домена, повысить достоверность представленных сведений, сформировать более полную картину научно-технологической деятельности Татарстана», – уточнил он.

Рифкат Минниханов подчеркнул, что сейчас в региональном сегменте домена аккумулированы сведения о регистрации 948 НИОКР.

Домен «Наука и инновации» введен в эксплуатацию в 2024 году. Он представляет собой единую цифровую платформу сопровождения научной деятельности, управления наукой и научно-технологическим развитием в России. Республика Татарстан участвует в проекте с 2025 года.

Работа домена направлена на достижение национальных целей, обозначенных в указе Президента РФ Владимира Путина в части обеспечения технологической независимости, обеспечения вхождения России в число десяти ведущих стран по объему научных исследований и разработок.

Домен «Наука и инновации» — это единая цифровая платформа для сопровождения научной деятельности и исследовательского сообщества в России, которая развивается в рамках Десятилетия науки и технологий.