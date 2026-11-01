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Общество 1 ноября 2026 14:54

Начало ноября в Татарстане будет на один-два градуса теплее нормы

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Начало ноября в Татарстане будет на один-два градуса теплее нормы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха в начале ноября окажется на один-два градуса выше климатической нормы. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма первой декады последнего месяца осени равняется -0,3 градуса, а для Казани – +0,2 градуса.

В целом же ноябрь на территории региона, как рассказали ранее метеорологи, должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему.

Ранее синоптики сообщили, что в Татарстане до конца недели сохранится теплая и сухая погода с перепадами температур до 23 градусов. Подробнее о бабьем лете, которое уже совсем скоро покинет республику, читайте в материале «Татар-информа».

При этом в Казани с начала октября было обновлено пять температурных рекордов. Тринадцатого октября был побит рекорд 1896 года, 16 октября – 1923 и 1955 годов, 17 октября – 1917 года, 24 октября – 2005 и 2006 годов, 27 октября – 2019 года, а 31 октября – 1933 и 2008 годов.

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