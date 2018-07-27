Власти Москвы снесут съемочную площадку шоу «Дом-2»

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Власти Москвы могут снести съемочную площадку шоу «Дом-2», сообщает РБК со ссылкой на замруководителя департамента развитиях новых территорий Москвы Валерия Шкурова.

Отмечается, что мэрия Москвы уведомила об изъятии земли владельца участка — фирму «ЕТК-Инвест». Согласно проекту, через территорию должна пройти дорога из Саларьева до деревни Марьино на юго-востоке столицы.

Шкуров пояснил, что по закону, как будут проведены мероприятия по оценке ущерба, который связан с изъятием земельного участка, собственнику предложат либо денежную компенсацию, либо другой земельный участок.