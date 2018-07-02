Глава эстонского МИД потребовал прекратить строительство «Северного потока — 2»

По словам Свена Миксера, «Северный поток — 2» — это «рычаг», который поможет России проникнуть в европейскую политику.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Глава эстонского МИД Свен Миксер потребовал прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT со ссылкой на Deutsche Welle.

Он заявил, что новый газопровод — это лишь «рычаг», который поможет России проникнуть в европейскую политику.

Ранее немецкое издание Die Welt писало, что санкции против европейских компаний — партнеров проекта «Северный поток — 2» не помогут Президенту США Дональду Трампу остановить его реализацию.