Дания намерена задержать реализацию «Северного потока – 2»

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Дания намерена задержать реализацию проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2», заявил Премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Прямой».
«Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может», — сказал Расмуссен. По его словам, Дания не может принять окончательное решение по этому вопросу.
Законодательные инициативы, внесенные в парламент Дании, позволят задержать реализацию «Северного потока — 2» или наложить вето.
Премьер-министр страны предложил обсудить проект на общеевропейском уровне, чтобы проанализировать риски и рассмотреть роль Украины как транзитера топлива.
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