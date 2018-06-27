Дания намерена задержать реализацию «Северного потока – 2»

В парламент Дании внесли законодательные инициативы, которые позволят наложить вето на проект.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Дания намерена задержать реализацию проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2», заявил Премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Прямой».

«Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может», — сказал Расмуссен. По его словам, Дания не может принять окончательное решение по этому вопросу.

Законодательные инициативы, внесенные в парламент Дании, позволят задержать реализацию «Северного потока — 2» или наложить вето.

Премьер-министр страны предложил обсудить проект на общеевропейском уровне, чтобы проанализировать риски и рассмотреть роль Украины как транзитера топлива.