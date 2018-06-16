Николя Саркози прибыл в Казань на ЧМ-2018

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Фото: instagram.com/rusminnikhanov/, twitter.com/liliGalimova
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов принял в Кремле экс-Президента Франции Николя Саркози. Глава РТ опубликовал совместную фотографию на своей странице в Instagram.
Планируется, что Николя Саркози посетит сегодняшний футбольный матч между Францией и Австралией.
«Николя Саркози впечатлен Казанью и чудесной погодой», — пишет представитель казанского Кремля Лилия Галимова в своем Instagram.
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Бывший глава Франции был впечатлен Казанью и чудесной погодой, написала Лилия Галимова на странице в соцсетях.
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