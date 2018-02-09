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CAS отклонил апелляции 47 российских атлетов. не приглашенных на ОИ-2018

9 февраля 2018, 06:07

Судьи решили, что установленный МОК механизм приглашения россиян не может рассматриваться как санкция.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции 47 россиян, не приглашенных на стартующие сегодня зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Об этом рассказал журналистам генеральный секретарь CAS Матье Риб, передает РИА «Новости».

Речь идет о 47 спортсменах, которых «забраковал» Международный олимпийский комитет (МОК). Среди них 32 члена сборной РФ, которых не пустили на Игры из-за допингового скандала, а также 13 спортсменов и два тренера, которым отказали в участии в ОИ даже после оправдания CAS.

По словам Риба, судьи решили, что установленный МОК механизм приглашения атлетов из РФ не может рассматриваться как санкция. «Это скорее решение о проверке соответствия установленным требованиям», – подчеркнул он.

При этом соблюдается баланс между необходимостью глобальной борьбы с допингом и интересами отдельных спортсменов, уверен генеральный секретарь CAS. 

Ранее выездная панель Спортивного арбитражного суда отклонила апелляции шести россиян на недопуск к Играм в Пхенчхане.


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