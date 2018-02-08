CAS рассмотрит апелляции россиян, не приглашенных на Олимпиаду-2018

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции россиян, не приглашенных на Олимпийские игры в Пхенчхан. Об этом сообщает Газета.Ru.

Речь идет о 47 спортсменах, которых «забраковал» Международный олимпийский комитет (МОК). Среди них 32 члена сборной РФ, которых не пустили на Игры из-за допингового скандала, а также 13 спортсменов и два тренера, которым отказали в участии в ОИ даже после оправдания CAS.

Ранее Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что комиссия МОК приняла «постыдное решение», не пригласив оправданных россиян в Южную Корею.