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Тимур Родригез и Вячеслав Зайцев станут почетными гостями «Мисс Татарстан-2018»

15 января 2018, 22:22

Финал «Мисс Татарстан-2018» состоится 24 января в КРК «Пирамида».
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Почетными гостями финала XX Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан-2018» станут Вячеслав Зайцев с показом авторской коллекции одежды и популярный артист, шоумен Тимур Родригез. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

В воскресенье, 14 января, в концерт-холле «Эрмитаж» состоялся Beauty Round – очередной этап конкурса красоты «Мисс Татарстан-2018».

В состязании красоты приняли участие 22 девушки из Казани. Красавицы соревновались в трех конкурсах: «Визитка», «Купальник» и «Творческий номер».

В ходе конкурса стали известны имена победительниц в номинациях «Мисс Талант» и «Мисс Бикини». В номинации «Мисс Талант» победительницей стала 19-летняя Полина Горюнова из КФУ.

В номинации «Мисс Бикини» победу одержала 19-летняя Гузель Мусина, которая также является студенткой первого курса КФУ. Обе победительницы вошли в окончательный состав финалисток.

В среду, 17 января, к казанским девушкам присоединятся полуфиналистки из республики, и начнется подготовка к финальному шоу. Финал «Мисс Татарстан-2018» состоится 24 января в КРК «Пирамида».

 


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