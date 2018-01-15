Тимур Родригез и Вячеслав Зайцев станут почетными гостями «Мисс Татарстан-2018»

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Почетными гостями финала XX Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан-2018» станут Вячеслав Зайцев с показом авторской коллекции одежды и популярный артист, шоумен Тимур Родригез. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
В воскресенье, 14 января, в концерт-холле «Эрмитаж» состоялся Beauty Round – очередной этап конкурса красоты «Мисс Татарстан-2018».
В состязании красоты приняли участие 22 девушки из Казани. Красавицы соревновались в трех конкурсах: «Визитка», «Купальник» и «Творческий номер».
В ходе конкурса стали известны имена победительниц в номинациях «Мисс Талант» и «Мисс Бикини». В номинации «Мисс Талант» победительницей стала 19-летняя Полина Горюнова из КФУ.
В номинации «Мисс Бикини» победу одержала 19-летняя Гузель Мусина, которая также является студенткой первого курса КФУ. Обе победительницы вошли в окончательный состав финалисток.
В среду, 17 января, к казанским девушкам присоединятся полуфиналистки из республики, и начнется подготовка к финальному шоу. Финал «Мисс Татарстан-2018» состоится 24 января в КРК «Пирамида».