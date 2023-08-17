ВТБ Лизинг профинансировал технику для грузоперевозок в Республике Татарстан

ВТБ Лизинг профинансировал и передал 13 единиц грузовой техники включая 7 тягачей Sitrak C7H и 6 полуприцепов «Региональной Экспедиционной Компании» в Набережных Челнах для расширения автопарка и увеличения объема грузоперевозок в РФ. Проект реализован совместно с отделом по работе с ключевыми клиентами и обособленным подразделением Набережные Челны. Сумма сделки составила 94 млн рублей. Финансирование осуществлено сроком на 5 лет с авансом 5%.

Заказчик сможет оптимизировать бюджет предприятия на более чем 41 млн рублей за счет налоговых преференций по налогу на прибыль и НДС в течение всего срока финансовой аренды. Максимальная выгода по налогам составляет 40% для юридических лиц на общей системе налогообложения.

Поставщиком техники Sitrak выступила компания ООО «Автоника», а полуприцепы собраны на «Новосибирском автотракторном заводе» и поставлены компанией ООО «ЕВРОКАР».

По данным аналитического агентства «Автостат» за первое полугодие 2023 года Sitrak занимает второе место с результатом в 2 175 единиц реализованной техники и долей 17%, пропустив вперед отечественного производителя КАМАЗ с долей 22%.

Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в г. Набережные Челны. Компания работает в регионе с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения ВТБ Лизинг: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Проспект Мира, 7/20, телефон 8 (800) 551 9318. Реклама. АО ВТБ Лизинг.