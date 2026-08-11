В Татарстане открыли горячую линию для абитуриентов колледжей

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Горячую линию для абитуриентов и их родителей по вопросам поступления в колледжи и техникумы открыли в Татарстане. Специалисты помогут оперативно решить вопросы, связанные с приемом в учреждения среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Получить консультацию можно по телефону горячей линии Министерства образования и науки Татарстана: 8 (843) 222-79-90.

Информацию о выбранных специальностях, количестве бюджетных мест и сроках подачи документов также можно получить в приемных комиссиях колледжей и техникумов. Номера телефонов учебных заведений опубликованы на их официальных сайтах.

Основной прием на очную форму обучения завершится 15 августа.