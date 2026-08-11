Хуснуллин: «До Казани по коридору Европа – Западный Китай осталось 200 км»

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Россия и Казахстан продолжают строительство международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. В России скоростной маршрут уже построен от Санкт-Петербурга до Канаша в Чувашии, до Казани остается около 200 км. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, Казахстан завершает строительство своего участка коридора, а российская сторона продолжает работы. От Санкт-Петербурга до Канаша уже создан скоростной маршрут, а оставшиеся около 200 км до Казани планируют пройти поэтапно. Дальше существующую дорогу будут расширять с двух до четырех полос по мере роста трафика.

Хуснуллин отметил, что Казахстан проектирует и строит участок дороги от Кызылорды до Сагарчина. Планы двух стран согласованы, российская сторона тесно взаимодействует с казахстанскими коллегами.

Международный транспортный коридор Европа – Западный Китай – это крупный инфраструктурный проект, который должен восстановить сухопутное транспортное сообщение между Европой и Азией. Автомобильная магистраль соединит порт Ляньюньган на побережье Желтого моря с российским портом на Балтике – Санкт-Петербургом.

Общая протяженность маршрута составляет около 8,4 тыс. км. На российскую часть приходится примерно 2,2 тыс. км, на Казахстан – около 2,7 тыс. км, на Китай – порядка 3,4 тыс. км.

По данным на 2024 год, полностью четырехполосный автомобильный маршрут в направлении Западного Китая планировали завершить к 2027 году.