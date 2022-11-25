«Время для равенства!»: 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом

Цель проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом – приложить как можно больше усилий в деле профилактики ВИЧ.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day*). Люди во всем мире объединяются для демонстрации поддержки людей, живущих с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний.

Цель проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом – приложить как можно больше усилий в деле профилактики заболевания, чтобы предотвратить новые случаи заражения и остановить дальнейшее распространение ВИЧ/СПИДа.

В этом году девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом обозначен так: «Время для равенства!». Эта тема дополняет растущий список задач, которые Всемирный день борьбы со СПИДом ставит в мировом масштабе.

Девиз «Время для равенства!» – это призыв к действию, который побуждает к реализации проверенных практических мер, необходимых для устранения неравенства и искоренения СПИДа.

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом направлены на решение важнейших задач Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации: повышение информированности граждан по вопросам ВИЧ-инфекции; профилактику ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения; увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, а также формирование социальной среды, исключающей дискриминацию по отношению к лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека.

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом проходят по всей республике.

В столице мероприятия, приуроченные к памятной дате, уже начались. В частности, казанцы и гости столицы могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с консультацией специалистов в разных точках города. График выездов публикуется на официальном сайте и в социальных сетях Центра СПИД. Также запланированы лекции, беседы по профилактике ВИЧ-инфекции, различные акции.

Активно проводят мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом, в Альметьевском и Бугульминском районах. В рамках программы организованы лекции по профилактике ВИЧ-инфекции для подростков, студентов и сотрудников организаций, экспресс-тестирования на ВИЧ с консультацией специалистов. В школе № 23 Альметьевска состоится акция «Красная ленточка» с раздачей просветительской литературы и демонстрацией профилактических роликов для учащихся, а также лекция на тему «Разговор о серьезном».

18 ноября мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом, стартовали в Набережных Челнах. В программе мероприятий также лекции по профилактике ВИЧ, экспресс-тестирования в организациях и предприятиях города.

2 декабря в Менделеевске, в Молодежном центре «Ялкын», пройдет лекция для учащихся и студентов «Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа».

1 декабря в Центре СПИД и его филиалах пройдет День открытых дверей. В Казани пройти обследование на ВИЧ можно будет с 10.00 до 18.00, в г.Альметьевске - с 08.30 до 15.30, в Набережных Челнах с 10.00 до 15.00. Приглашаем всех желающих.

График мероприятий, посвященных World AIDS Day*, может меняться или дополняться. Ознакомиться с ним подробно и следить за анонсами можно на официальном сайте Центра СПИД РТ https://infospid.ru​ и на страницах Центра в социальных сетях («ВКонтакте», Telegram).​

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* Всемирный день борьбы со СПИДом

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