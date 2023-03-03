В Казани пройдет предпремьерный показ фильма «Поехавшая»

Во вторник, 7 марта, в столице Татарстана будет организован предпремьерный показ кинокартины «Поехавшая» режиссера Антона Маслова. Комедия в стиле роуд-муви выйдет в прокат на следующий день, 8 марта.

Согласно сюжету, после череды неурядиц главная героиня — Аня Смолина, роль которой исполнила Ольга Лерман, решает полностью изменить свою жизнь. Она достает велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется в Магадан — мириться с мамой, с которой они не общались 13 лет.

Жительница мегаполиса не готова к дороге в десять тысяч километров длиной, стертым в кровь ногам, опасностям и испытаниям. Она поймет это уже в пути, но не повернет назад. Зрители увидят, сможет ли Аня довериться судьбе и справиться с трудностями, которые ей приготовила дорога, дарящая при этом невероятные встречи и удивительные пейзажи.

Фильм снят по мотивам книги «А чего дома сидеть?», основанной на реальной истории Ани Смолиной. Ее автор в 2017 году вместе со своей таксой отправилась в путешествие на велосипеде через всю Россию.

Съемки проходили с августа по ноябрь 2022 года: они были организованы в более чем 170 локациях, расположенных в восьми регионах. За два дня до съемок на Байкале сарма (самый сильный ветер, дующий на озере) унесла почти всю натурную декорацию фестиваля «Байкал Фест», но команда успела заново собрать ее с нуля.

Перед съемками фильма таксу Тасю, которая сыграла таксу Капу, специально приучали к велосипедной коляске, в которой ей предстояло сниматься. Стоит также отметить, что средства на издание книги «А чего дома сидеть?» были собраны с помощью краудфандинга.

Показ будет организован в кинотеатре «Синема 5» (ТРК «Парк Хаус»), в 1-м кинозале. Начало — в 19.00.

Россия, 2023

Производство: студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START при поддержке Фонда кино

Жанр: комедия

Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо

Продюсеры: Сергей Бобза, Илья Маланин, Михаил Ткаченко

Исполнительный продюсер: Наталья Куренкова

Креативный продюсер: Мария Маслова

Режиссер-постановщик: Антон Маслов

Второй режиссер: Ольга Шафрановская

Авторы сценария: Мария Маслова, Фридерике Брин, Нжде Айрапетян, Татьяна Гончарова, Светлана Штеба

Оператор: Сергей Комаров

Художник: Анна Козлова

Художник по костюмам: Мария Швачкина

Кастинг-директор: Юлия Дробышева

В ролях: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Олеся Железняк, Мария Горбань и другие

Возрастное ограничение: 12+

Дистрибьютор: «Централ Партнершип»

Релиз: 8 марта 2023 года

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