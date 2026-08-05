Исследование: казанцы назвали доверие главным условием крепкого брака

Жители Казани стали позже подходить к браку и чаще заранее обсуждать с партнером деньги, быт и планы на детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования ювелирного бренда SOKOLOV, посвященного отношению казанцев к браку, причинам вступления в него и ожиданиям от предложения руки и сердца.

При этом большинство по-прежнему считают брак важным событием, а главным основанием для него называют любовь и желание быть вместе.

Почти половина опрошенных (48%) считают брак важным этапом отношений. Еще 32% воспринимают его как красивый, но необязательный статус, а 20% – прежде всего как юридическую формальность.

Главным мотивом для вступления в брак 81% казанцев назвали любовь и желание быть вместе. Для 58% брак связан с возможностью создать семью, для 47% – со стабильностью и безопасностью.

Юридические и бытовые преимущества имеют значение для 27% опрошенных, красивая свадьба – для 16%. Давление со стороны семьи или общества стало причиной для вступления в брак только для 5%.

В современном браке жители Казани прежде всего ценят доверие – его назвали важным 70% участников исследования. На втором месте оказались любовь и нежность (55%).

Также среди значимых составляющих брака респонденты назвали финансовую стабильность (41%), общие планы на будущее (35%), умение договариваться (29%), спокойный совместный быт (20%), поддержку в сложные периоды (12%), совпадение взглядов на воспитание детей (9%) и личное пространство (7%).

В вопросе семейного бюджета мнения казанцев разделились поровну. По 42% предпочитают либо общий бюджет на основные расходы с сохранением личных денег у каждого партнера, либо полностью общий бюджет.

Отдельно распоряжаться финансами хотели бы 9% опрошенных, еще 7% поддерживают модель, при которой основные расходы берет на себя один из партнеров.

Самыми сложными вопросами семейной жизни казанцы считают договоренности о деньгах (56%) и сохранение романтики после начала совместной жизни (53%). Еще 40% называют трудностью сохранение интереса друг к другу, 36% – распределение домашних обязанностей, 32% – преодоление семейных кризисов.

Для 30% сложными остаются разногласия по поводу детей, для 26% – отношения с родственниками партнера, а для 22% – сохранение личного пространства.

Однозначного отношения к брачному договору у жителей Казани также нет. 41% считают, что в обычном браке такой документ не нужен. Еще 35% воспринимают его как разумный способ заранее договориться о важных вопросах, а 24% признаются, что брачный договор скорее вызвал бы у них недоверие к партнеру.

Главным условием для вступления в брак четверть опрошенных назвали опыт совместной жизни. Для 20% важна уверенность в общих планах на будущее, для 12% – ответственность партнера, для 10% – финансовая прозрачность.

Еще 7% считают необходимым заранее обсудить вопрос о детях, столько же – определиться с будущим местом проживания. Для 5% важно знакомство с семьями друг друга.

При этом 12% казанцев готовы вступить в брак, если между партнерами есть любовь. Для 2% решающими факторами остаются красивое предложение и помолвочное кольцо.

Самым привлекательным местом для предложения руки и сердца 26% жителей Казани назвали значимое для пары место. Еще 23% предпочли бы путешествие к морю, а 22% – красивый ресторан.

При выборе помолвочного кольца для казанцев важнее всего его дизайн (60%) и стоимость (47%). Далее идут символический смысл украшения (37%), комфорт при повседневной носке (31%) и металл (29%).

Главным изменением отношения к браку за последние годы 30% участников исследования считают то, что люди стали меньше торопиться со свадьбой. Еще 22% отметили, что брак все чаще воспринимается как партнерство, а не обязанность.

По мнению 13% опрошенных, пары также стали чаще заранее обсуждать финансовые вопросы, бытовые обязанности и планы на детей.