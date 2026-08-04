Ветеран из Татарстаа взял бронзу турнира «Шахматы для СВОих» в Нижнем Тагиле

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Нижнем Тагиле подвели итоги первого Всероссийского шахматного турнира «Шахматы для СВОих». Соревнования объединили ветеранов специальной военной операции и боевых действий из всех субъектов Российской Федерации и стали федеральным финалом акции «Ход Победы». Обладателем бронзовой награды стал представитель Татарстана Руслан Семенов, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Путевку на турнир татарстанец завоевал еще весной, победив на региональном этапе соревнований, который прошел в Казани на базе Штаба общественной поддержки «ЕР». Тогда он уверенно занял первое место, а главным призом стала возможность представить регион на всероссийском уровне.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Нижнем Тагиле Руслана Семенова опередили занявший первое место Сергей Помпа из Донецкой народной республики и ставший вторым Сергей Иванов из Ярославской области.

Организаторами турнира выступили АНО «Шахматный клуб Сергея Карякина», фонд «Защитники Отечества», Нижнетагильская местная шахматная федерация и Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» при поддержке партии «Единая Россия».

На протяжении двух дней участники боролись за награды. Кроме того, они сыграли в сеансе одновременной игры с сенатором Российской Федерации, международным гроссмейстером Сергеем Карякиным, обсудили развитие проекта на профильной конференции, посетили производство и Музей бронетанковой техники Уралвагонзавода.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Мы провели первый всероссийский турнир, но для нас это не разовое событие. Наша задача – чтобы в каждом регионе ветераны могли регулярно встречаться в шахматных клубах, участвовать в соревнованиях, общаться и вместе развивать проект. Именно такую федеральную систему мы сегодня создаём вместе с партией „Единая Россия“ и Государственным фондом „Защитники Отечества“. Уверен, что этот турнир станет ежегодным, а участников и региональных клубов будет становиться всё больше», – заявил Сергей Карякин.

Следующим этапом станет проведение новых мероприятий и подготовка к II Всероссийскому шахматному турниру «Шахматы для СВОих».

Ранее Президент РФ Владимир Путин призвал делать всё необходимое, чтобы бойцы специальной военной операции ни в чем не нуждались, а также оперативно реагировать на случаи несправедливого отношения к их семьям.