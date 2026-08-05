Молодежные театры Татарстана пригласили на фестиваль «Премьера»

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Студенческие и молодежные театры Татарстана приглашают принять участие в III Открытом телевизионном фестивале «Премьера». Заявки и видеозаписи спектаклей принимают до 1 сентября, а финальный этап пройдет в Казани с 26 по 30 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Участниками могут стать студенческие и молодежные театры, творческие лаборатории организаций среднего профессионального и высшего образования, а также молодежные организации Татарстана. Возраст участников – от 16 до 35 лет. Главное условие – не менее половины состава творческого коллектива должны составлять студенты.

Фестиваль проходит по инициативе РМОО РТ «Созвездие – Йолдызлык» при поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана. В числе организаторов также Министерство образования и науки РТ, «Татмедиа», Совет ректоров вузов республики, Совет директоров учреждений СПО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ» и ОАО «Телерадиокомпания «Новый век».

Творческим коллективам предлагают представить спектакль по пьесе, прозаическому произведению, литературной композиции, документальной драме или другому сценическому материалу. Продолжительность конкурсной постановки не должна превышать 1 часа 20 минут, спектакль должен идти без антракта.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый – прием заявок и видеоверсий спектаклей до 1 сентября по электронной почте festival-premiera@yandex.ru. Второй этап – творческие экспедиции мастеров театрального искусства, которые пройдут с сентября по ноябрь. Финальный этап состоится в Казани с 26 по 30 ноября.

На фестивале определят победителей в номинациях за лучшую женскую и мужскую роль, лучшую роль второго плана, лучший эпизод, режиссуру, сценографию, музыкальное и пластическое оформление.

Обладатель Гран-при получит главный приз фестиваля – возможность провести два открытых показа спектакля-победителя на сцене Театра «Созвездие – Йолдызлык».

Организаторы рекомендуют в 2026 году при выборе постановки учитывать тематику Года воинской и трудовой доблести и Года единства народов России.

Подать заявку и узнать подробности можно в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте».

Проект реализуется в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».