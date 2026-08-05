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Культура 5 августа 2026 12:19

На Баумана за 1,1 млн рублей в месяц сдают помещения в доме Воронкова — Калягина

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В Казани выставили в аренду помещение в историческом доходном доме Воронкова — Калягина на улице Баумана. Согласно объявлению, общая площадь помещения составляет 253,5 кв. м, из которых 180 кв. м находятся на первом этаже, еще 73,5 кв. м — в цокольной части здания. Собственник готов обсуждать аренду как всей площади, так и отдельных помещений.

Стоимость аренды составляет 1,11 млн рублей в месяц без учета коммунальных платежей. Таким образом, ставка достигает около 4,4 тыс. рублей за квадратный метр в месяц.

В объявлении отмечается, что помещение частично подготовлено под размещение предприятия общественного питания.

Доходный дом Воронкова — Калягина на улице Баумана является объектом культурного наследия регионального значения. Первоначально здание принадлежало купцу Ивану Воронкову, а в начале XX века перешло к купцу Андрею Калягину, который провел его масштабную реконструкцию и надстроил третий этаж. Современный облик дома в стиле модерн сформировался в 1913–1915 годах.

#памятники культурного наследия #аренда #авито недвижимость
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