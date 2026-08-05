«Две тысячи хочешь?»: МВД ищет мужчину, пристававшего к подросткам под Казанью

В ЖК «Светлый», что под Казанью, пожаловались на пожилого мужчину, который приставал к подросткам. Соответствующая информация появилась в одном из местных интернет-сообществ. Утверждается, что мужчина предлагал девушкам-подросткам уединиться за деньги. Одна из девушек записала фрагмент разговора.

– Тысячу рублей получишь! – предложил мужчина.

– Отстаньте, пожалуйста, от меня! – ответила девушка.

– Две тысячи тоже не хочешь?

– Отстаньте, пожалуйста! Еще раз говорю!

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, по данному факту проводится проверка. Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть ОМВД России по Пестречинскому району Татарстана. Полицейские ищут предполагаемого злоумышленника.

Ранее «Татар-информ» сообщал о поимке жителя Пестречинского района, который набросился с кулаками на прохожую, резко толкнул ее, из-за чего женщина жестко упала на асфальт.