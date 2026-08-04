Из Нижнекамска отправили полторы тонны гуманитарной помощи жителям Донбасса

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Из Нижнекамска отправили очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Полностью загруженная «Газель» доставила в Казань около полутора тонн полезного груза – медикаменты, продукты питания, одежду, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены и инвалидные коляски для нуждающихся.

Погрузка проходила на складе волонтерской группы «Добрые сердца» на улице Химиков, 72Б. Волонтеры старались максимально эффективно использовать пространство автомобиля, поскольку вещей для отправки накопилось очень много.

«Это коляска для мирных жителей Донбасса, уже четвертая в этой машине», – рассказали добровольцы во время погрузки.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Помогали формировать груз и юные волонтеры – студенты колледжей и школьники. Многие из них не только участвуют в погрузке, но и плетут маскировочные сети, изготавливают наборы сухого душа и другое необходимое снаряжение.

Кроме того, в отправку вошли три эвакуационные тележки, изготовленные силами неравнодушных жителей города.

«Сегодня отправляем три эвакуационные тележки, которые там очень востребованы. Их делают наши жители: сами варят, закупают колеса и привозят сюда», – отметили волонтеры.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Активное участие в сборе помощи принимает 16-летний студент политехнического колледжа Айназ Касимханов. Вместе с родителями он приготовил и передал для бойцов 10 коробок каш.

«Они идут защищать нашу Родину, и мы должны им помогать. Я ими горжусь. Мне 16 лет, и все, что я могу сделать, – заниматься волонтерством, чтобы помочь», – сказал Айназ.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По словам руководителя группы «Добрые сердца» Ларисы Орловой, гуманитарную помощь собрали жители Нижнекамска.

«Люди приносили средства гигиены, медикаменты, обувь, постельное белье – все, что необходимо», – подчеркнула она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Из Нижнекамска машина отправится в Казань, где груз рассортируют и перегрузят в фуры для дальнейшей отправки в Донбасс.

Сбор помощи на улице Химиков, 72Б продолжается, а отправки, по словам волонтеров, проходят регулярно – два-три раза в неделю.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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