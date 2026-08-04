Раис Минниханов о развитии Сабинского района: «Мы не сделали ни шага назад»

Фото предоставлено Фанилом Мавлетовым

В поселке Шемордан Сабинского района Татарстана состоялся отчетно-программный форум «Работаем на результат!», на котором подвели итоги реализации народной программы за последние пять лет и обозначили дальнейшие направления развития муниципалитета.

Участниками форума стали глава Сабинского района РТ Раис Минниханов, депутат Государственной Думы РФ Ирек Богуславский, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Сергей Котников, руководители предприятий и организаций, главы сельских поселений, представители общественных объединений и трудовых коллективов.

Перед началом форума в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» начальник Управления образования исполкома района Фоат Шакиров вручил первоклассникам школьные ранцы с необходимыми учебными принадлежностями.

Открывая мероприятие, Раис Минниханов отметил, что, несмотря на непростые годы, связанные с пандемией и новыми вызовами, район продолжил реализацию всех ключевых проектов. «Мы не сделали ни шага назад. И в дальнейшем будем оставаться едиными. Всё зависит от нас самих», – подчеркнул глава муниципалитета.

На форуме напомнили, что народная программа была сформирована в 2021 году на основе почти 2,5 млн предложений жителей страны и сегодня охватывает все основные направления развития – от строительства социальных объектов до благоустройства территорий и социальной газификации.

О социально-экономических итогах пятилетнего периода рассказал глава Шеморданского сельского поселения Альберт Валиев. По его словам, несмотря на серьезные испытания последних лет, район сумел сохранить устойчивое развитие и улучшить ключевые экономические показатели.

По итогам 2025 года Сабинский район занял 12-е место в рейтинге социально-экономического развития Татарстана, поднявшись сразу на четыре позиции по сравнению с предыдущим годом.

Валовой территориальный продукт района достиг 29,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2021 годом более чем в полтора раза – до 151,2 процента. Существенный вклад в этот результат внес рост инвестиций: только по итогам прошлого года их объем превысил 7,5 млрд рублей.

Положительная динамика отмечается и в промышленности. Если в 2021 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг составлял 3,8 млрд рублей, то в 2025 году этот показатель вырос почти вдвое – до 7,2 млрд рублей.

Значительные изменения произошли и в социальной сфере. За последние пять лет по республиканской программе капитально отремонтировали десять школ, общий объем финансирования работ составил почти 625 млн рублей. Еще в восьми образовательных учреждениях обновили пищеблоки в рамках национального проекта «Образование», а в восьми школах открылись современные образовательные центры «Точка роста».

Отдельное внимание на форуме уделили развитию инфраструктуры и повышению качества жизни жителей района, подчеркнув, что реализованные проекты стали возможны благодаря совместной работе федеральных и республиканских органов власти, муниципалитета и самих сабинцев.

Подводя итоги встречи, участники отметили, что достигнутые результаты подтверждают эффективность комплексного подхода к развитию территорий.

«За пять лет в республике сделано очень многое. Эти результаты стали возможны благодаря простому принципу – работать вместе с людьми и в интересах людей. Это подтверждают и федеральные рейтинги. Татарстан занимает шестое место в России по объему валового регионального продукта, пятое – по инвестициям, четвертое – по промышленному производству и сельскому хозяйству», – было сказано в завершение форума.