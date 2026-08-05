В Татарстане в 2026 году восстановили леса на площади 1,7 тыс. га

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Леса на площади 1 727 га восстановили в Татарстане в этом году. Из них 1 135 га пришлось на работы в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства республики.

На площади 1 200 га провели искусственное лесовосстановление, еще на 2 га – комбинированное. Естественным путем лес восстановился на 525 га.

До конца летне-осеннего периода специалисты планируют продолжить работы по естественному лесовосстановлению. Как рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Татарстана Ильгизар Зарипов, на площади 823 га проведут минерализацию почвы, обеспечат естественное зарастание участков и сохранят подрост при валке деревьев.

Кроме того, нацпроект «Экологическое благополучие» предусматривает заготовку семян лесных растений, уход за объектами лесного семеноводства и перевод лесных культур в категорию хозяйственно ценных пород.

По словам Зарипова, эти меры направлены на сохранение и увеличение лесных ресурсов Татарстана, поддержание экологического баланса и устойчивое развитие лесной отрасли.

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» реализуется с 2025 года в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Для него установлены три целевых показателя: соотношение площади лесовосстановления и лесоразведения с площадью вырубленных и погибших лесных насаждений, площадь лесовосстановления на землях, занятых лесами, и сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по сравнению с 2021 годом.